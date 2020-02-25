Перший вибув. Міністр охорони здоров'я Німеччини не буде боротися за посаду лідера ХДС і право повести партію на вибори.

Чому Єнс Шпан передумав і хто не збирається відмовлятися від кар'єрних амбіцій? Розкаже Тетяна Логунова.

Ще вчора вони були конкурентами, сьогодні ж - партнери. Прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан вийшли на спільну прес-конференцію. Щоб повідомити сенсаційну новину: Шпан відмовляється від боротьби за посаду лідера ХДС і кандидата в канцлери. Заради партії, яка втрачає рейтинги. І на користь Лашета.

"Зараз ХДС переживає найбільшу кризу у своїй історії. Кризу довіри, згуртованості, впевненості. Я б не хотів, щоб Ангела Меркель була останнім канцлером Німеччини від ХДС. У партії може бути лише один лідер. Це означає, що хтось має відступити, вгамувати свої політичні амбіції. Я не буду балотуватися на посаду лідера ХДС, натомість підтримаю кандидатуру Арміна Лашета", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

Шпан готовий бути заступником Лашета. Якщо, звісно, того оберуть головою партії.

Було четверо, залишилося троє. Очолити найбільшу партію Німеччини і повести її на наступні парламентські вибори поки що виявили бажання самі чоловіки. Вони плюс-мінус одного віку й усі вихідці з найбільш населеної німецької землі Північний Рейн-Вестфалія. На цьому схожість потенційних кандидатів у канцлери від ХДС закінчується.

Армін Лашет, 56 років, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія й авторитетний партійний функціонер. Він - представник консервативного крила ХДС, не дуже харазматичний, виступає за продовження курсу Ангели Меркель.

"Німеччина повинна залишитися промисловою країною. Ми маємо показати світові, що можна бути енергетичною і промисловою державою, відмовившись від атомної енергетики й вугілля. Якщо нам не вдасться, ніхто у світі цього не спробує", - говорить Армін Лашет, прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія.

Прорив обіцяє інший кандидат - Фрідріх Мерц. Йому 64, успішний бізнесмен, добре відомий у політичних колах. Колись Мерц очолював фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі, але був змушений піти з великої політики через суперечки з Ангелою Меркель. У владних кулуарах у Мерца залишилося багато друзів - це старожили ХДС, які вже заявили, що підтримають його кандидатуру.

"Ми зараз стоїмо перед вибором - продовжувати нинішню політику чи оновитися і здійснити прорив. Я за оновлення ХДС. Дані соцопитувань і результати ХДС на місцевих виборах мають нарешті розбудити партію. Нам треба стати кращими", - говорить Фрідріх Мерц, бізнесмен.

І, нарешті, Норберт Реттген, 54 роки. Він - голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики і палкий критик Росії. Вважає, що лідера партії мають обирати всі члени політичної сили.

"Я завжди виступав за те, щоб до вирішення таких важливих кадрових питань долучалися всі християнські демократи. Побачимо, що скаже керівництво партії", - говорить Норберт Реттген, голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики.

Керівництво вже сказало - одного з трьох оберуть делегати партійного з'їзду. Він запланований на 25 квітня.