Спростити процедуру оформлення документів, отримання кредитів і відкриття банківських рахунків. Такі нововведення для жителів Криму озвучив президент України. А 26 лютого офіційно стало днем спротиву окупації Криму. Більше знає - Ксенія Барвіненко

Питання повернення Криму - це національна ідея, і держава робитиме все можливе, щоб це довести. Так заявив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, на пунктах пропуску облаштують сучасні центри надання адміністративних послуг, а ще планують спростити процедуру оформлення документів, отримання кредитів і відкриття банківських рахунків.

"Ми також домовилися з паном Ердоганом, з Туреччиною, побудувати 500 квартир для кримських переселенців, і найближчими днями турецька сторона приїжджає до України, щоб обрати ділянки для будівництва. Звичайно ми розуміємо, ми маємо боротися і за нашу молодь, яка живе в Криму. Спрощувати їх доступ до освітніх послуг та сприяти влаштуванню їхнього життя в України, ми маємо розмовляти з кримчанами про те що робить держава для їх захисту", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Також президент пообіцяв, що кримськотатарський канал АТР продовжить свою роботу й не залишиться без підтримки держави. Але й Україна потребує посилення міжнародної співпраці в питанні повернення Криму.

"Крим має бувати на всіх міжнародних майданчиках, переговори з Росією - на всіх безпекових форумах, більше того якісні зрушення могли б бути можливими в разі заснування окремого кримського міжнародного форуму, і нехай спочатку без Росії ми потім змусимо її сісти за стіл переговорів міжнародний політичний та економічний тиск на агресора має стати ще більш дієвим, послідовним інтенсивним і невідворотнім", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

А "Кримські санкції" проти Росії нізащо не можна послаблювати чи скасовувати, зокрема й через численні порушення прав людини на півострові.

"За даними правозахисників у 2019 році ні півострові зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, опитувань, так званих бесід, 335 випадків арешту, 33 вироки щодо політв'язнів Криму, 252 випадків продовження строків тримання під вартою, відомо про 578 порушення прав на справедливий суд, 90 випадків на найвищий рівень фізичного та психічного здоров'я, 69 етапувань політв'язнів", - говорить Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

А от жителі півострова передусім чекають від України чіткої стратегії повернення Криму.

"Вже шостий рік як російська влада переслідує громадян українців Криму, вбиває, викрадає, ув'язнює катує і примушує мовчати, вже шостий рік як більшість людей в Криму бояться казати правду", - говорить Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу.

Наші громадяни чекають не стільки нових КПВВ на адмінкордоні і точно не воду в північнокримському каналі, а чіткої і зрозумілої перспективи, якщо хочете надії, надії на свободу".

День спротиву окупації Криму запровадили шість років тому. Тоді біля парламенту Автономії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, який завершився сутичками. Дії Росії засудили більшість держав світу й міжнародні організації та запровадили проти країни-нападника низку економічних санкцій.