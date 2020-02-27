У Рівному підліток викрав маршрутку і возив людей. Пасажири навіть не здогадувалися, що кермувальник - дитина. Хлопець провіз їх через пів міста, аж доки його наздогнали копи - до них звернувся справжній власник буса.

Як пояснив старшокласник свій вчинок?

Міську маршрутку патрульні зупинили в самісінькому центрі Рівного. За кермом був неповнолітній. Хлопцеві - тільки шістнадцять. Копам пояснив - на "рейс" вийшов, бо мріє стати водієм.

"У салоні також знаходилося троє пасажирів, які стверджували, що вони випадково стали учасниками цієї події і лише мали намір скористатися послугами маршрутного таксі", - повідомила Наталія Воєвода, старший інспектор пресслужби Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Заплатити пасажири не встигли, кажуть у поліції, бо до пункту призначення юний "кермувальник" їх не довіз. Уже у відділку розповів, що в маршрутку пробрався через задні двері.

"Ключі знаходилися всередині. Він завів маршрутку і виїхав зі стоянки. Він курсував селами Рівненського району і близько 5 години ранку опинився на зупинці 12 школа. І відповідно вже з того часу почав їздити маршрутом", - повідомила Марія Юстицька, в. о. керівника начальника відділу комунікації поліції Рівненської області.

Маршрутку хлопець викрав ось із цієї стоянки на околиці міста. За паркування, розповіли нам водії, тут беруть плату, але охоронців ми не знайшли.

"Вони ями тільки охороняють. Все. А там, що ставиш чи не ставиш - то їм до лампочки".

Штатного водія ми розшукали вже на маршруті. По обіді поліцейські повернули йому автобус. Чоловік бідкається - після такого "рейсу" машину доведеться ремонтувати.

"Зчеплення трошки припалене, бо запах є. Колесо одне було, був на шиномонтажі. Ну, машина на обкатці після капремонту. Масло ділося - нижній рівень. Говорили, що їхав на нижній передачі, сильно газував", - говорить Степан Панчук, водій маршрутки.

Ані малолітнього викрадача, ані його батьків ми вдома не застали. Хлопчина мешкає неподалік Рівного. У селі кажуть, родина незаможна. У родині троє дітей. Семен - середній.

"Батько робить в "Дорстрої" - дороги строїть. Вона теж робить, Наташка. Але отакий о вродився. - Хуліган? - Ну, не хуліган ніби то. Тут нічого не хуліганить. Машину вкрав в "Златі плазі", - розповідає В'ячеслав, житель села Малий Олексин.

Сусіди здивовані. Кажуть, машини сім'я не має. Звідки в хлопця навички водіння - невідомо. Та за цей вчинок йому доведеться відповісти за законом.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 289. Тобто, незаконне заволодіння транспортним засобом. 16 років - це він вже є суб'єктом кримінального правопорушення", - наголосила Марія Юстицька, в.о. керівника начальника відділу комунікації поліції Рівненської області.

Неповнолітньому викрадачеві маршрутки загрожує до 5 років ув'язнення.