В четверг, 27 февраля, в Харькове на въезде в ТРЦ "Барабашово" произошли столкновения между предпринимателями рынка и людьми, которые одеты в форму муниципальной охраны города. Видео с соответствующими кадрами публикуют местные паблики.

На этом месте хотят проложить новую дорогу, которая соединит Салтовку и центр Харькова, местные торговцы категорически против.

На заснятых кадрах слышны звуки выстрелов и взрывов. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Читайте также Под Полтавой прогремела стрельба, есть жертвы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прибыл на рынок "Барабашово" и подтвердил, что 27 февраля специалисты должны были демонтировать арку на въезде в рынок. По его словам, предприниматели будут работать также, как и работали, они получат новые торговые места.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер провел координационное совещание с правоохранителями касательно событий на рынке "Барабашово".

"Мы не можем этого допустить. Мы уже видим, что там применяется оружие и, дай Бог, чтобы там не было жертв. Нам необходимо работать исключительно в правовом русле. Я завтра срочно отбываю в командировку в город Киев и буду докладывать об этой ситуации президенту", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.