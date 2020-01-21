В городе Вараш, под Ривне, на активистку Ольгу Кравчук совершили нападение в подъезде ее дома. Злоумышленник вымогал удалить группу о коррупции в городе. Об этом сообщает издание ZMINA.

Женщина вечером с ребенком возвращалась домой, как на нее напали.

"В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - заявила Ольга.

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Ольга создала группу в Viber, где она и множество жителей города обсуждали коррупцию в городе. Она создала группу год назад, после того как ее заставляли в больнице купить бинты, шприцы, средства для мытья туалета. Эти все услуги должны быть бесплатными. Женщина после нападения обратилась в полицию.

"По данному факту полицейские Варашского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц, причастных к преступлению", - сообщила пресс-служба полиции области.

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