Во вторник, 18 февраля, в Полтавской области в Кременчуге случилось страшное происшествие. Известно, что на остановке общественного транспорта прогремела стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает пресс-службу областного управления Национальной полиции.

По предварительной информации, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в упор. В результате потерпевший получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.

Для задержания подозреваемого подняли весь личный состав полиции города и ориентировали все наряды полиции области.

В результате были задержаны предполагаемый подозреваемый, 1988 года рождения, и другие лица, которые могут быть причастны к убийству.

По данному происшествию было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.