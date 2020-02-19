Под Полтавой прогремела стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в Полтавской области в Кременчуге случилось страшное происшествие. Известно, что на остановке общественного транспорта прогремела стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает пресс-службу областного управления Национальной полиции.
По предварительной информации, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в упор. В результате потерпевший получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.
Для задержания подозреваемого подняли весь личный состав полиции города и ориентировали все наряды полиции области.
В результате были задержаны предполагаемый подозреваемый, 1988 года рождения, и другие лица, которые могут быть причастны к убийству.
По данному происшествию было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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