В Україні сотні тисяч українців захворіли на свинячий грип [ Редактировать ]
Доки світ стежить за поширенням коронавірусу, в Україні від свинячого грипу за тиждень померло 10 людей. За 7 днів захворіли 217 тисяч українців, більше як половина з них діти до 17 років. А загалом з початку епідемічного сезону від ускладнень після грипу померло 48 осіб, і жодна людина з цього числа не була вакцинована.
по теме
У Запоріжжі люди гинуть від грипу: як вберегтися від недуги
У Запоріжжі на ГРВІ, за офіційними даними медиків, хворіють щонайменше 70 тисяч жителів. Із них дві тисячі - госпіталізовані з ускладненнями
Триденна жалоба: помер колишній президент Єгипту
Хосні Мубарак помер через хронічну ниркову недостатність. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Нагадаю, екс-глава держави пішов з життя напередодні, йому був 91
Масова паніка: як у Нових Санжарах зустріли українців із Китаю
Готувалися до спалаху нового вірусу, а отримали спалах гніву та насильства. Нові Санжари виявились останньою ланкою в ланцюзі істерики, що охопила кілька регіонів України
Ситуація в Нових Санжарах цілковито під контролем правохоронців - влада
За словами заступника міністра внутрішніх справ України, за правопорядком у селищі слідкують 320 бійців Нацгвардії, 70 поліцейських та 16 співробітників ДСНС. Порушено 5 кримінальних справ
Грипп за неделю "унес" жизни десяти человек
За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек