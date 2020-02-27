Доки світ стежить за поширенням коронавірусу, в Україні від свинячого грипу за тиждень померло 10 людей. За 7 днів захворіли 217 тисяч українців, більше як половина з них діти до 17 років. А загалом з початку епідемічного сезону від ускладнень після грипу померло 48 осіб, і жодна людина з цього числа не була вакцинована.