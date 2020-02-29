Обнаруженное три года назад "извержение" черной дыры ученые назвали самым мощным в истории астрономии. Об этом сообщает New Atlas.

Столь позднюю публикацию результатов исследования астрономы объясняют тем, что три года они просто не могли поверить, что явление такого масштаба вообще могло произойти.

Читайте также Ученые нашли поразительный подземный мир в Антарктиде

"Впервые взрыв был зафиксирован в 2016 году группой астрономов, которая изучала снимки, сделанные космической обсерваторией "Чандра". Сначала исследователи даже не рассматривали обнаруженный в скоплении Змееносца "кратер" как результат взрыва - в масштаб такого события они просто не поверили. Рассмотреть и доказать эту теорию наука смогла только через три года", - говорится в сообщении.

Взрыв похож на извержение Сент-Хеленс в 1980 году. "Отличие заключается в том, что вы могли бы поместить пятнадцать галактик Млечного пути подряд в кратер который образовался, когда это произошло", - заявили ученые.

Детонация межзвездного вещества была вызвана черной дырой, расположенной на расстоянии 390 млн световых лет от Земли. Образованное в результате взрыва рентгеновское излучение распространилось на длину, в 15 раз большую, чем Млечный путь.

Исследователи отмечают, что в какой-то момент черная дыра пыталась поглотить слишком много пыли и газа, и в результате вещество "выстрелило" в окружающее пространство со скоростью, близкой к скорости света, лишив сверхмассивную черную дыру топлива для роста.

Окончательно идентифицировать взрыв помогла совместная работа нескольких групп астрономов, которые пришли к одинаковым выводам и смогли объединить полученные данные, раскрыв тайну самого наблюдаемого взрыва во Вселенной с момента ее образования.

Ранее сообщалось о том, что найдена планета, на которой год длится 18 часов. Она находится на расстоянии тысячи световых лет от Земли.

Также читайте о том, что найдено животное, живущее без кислорода.