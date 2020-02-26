Найдено животное, живущее без кислорода [ Редактировать ]
Ученые обнаружили многоклеточное животное, которое не нуждается в кислороде для жизни, пишет Science Alert.
"Исследователи изучили Henneguya zschokkei – паразита лососевых рыб, относящегося к подклассу беспозвоночных миксоспоридий, которые на одной из стадий развития обладают многоклеточным строением. Они принадлежат тому же типу (стрекающие, или книдарии), что медузы и коралловые полипы. Известно, что организм способен выжить в гипоксических условиях, то есть при острой нехватке кислорода", - говорится в сообщении.
Во время исследований ученые обнаружили, что паразит потерял митохондриальный геном, а также способность к аэробному дыханию. Функции митохондриальных генов взяла на себя ядерная ДНК.
Эти значит, что на самом деле паразит является многоклеточным организмом, которому не нужен кислород для существования.
Ученые пока не знают, каким образом он выживает. Возможно, он поглощает аденозинтрифосфат (АТФ) у своего хозяина. Результаты исследования подтверждают, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается у многоклеточных паразитических животных.
Напомним, что ученые создали устройство, позволяющее понимать кошачий язык.
Также читайте о том, что в США создали робота-змею.
по теме
Ученые изобрели способ производства электричества из воздуха
Воздушный генератор может работать даже в условиях сухой пустыни
В США для борьбы с прослушкой создали "браслет тишины"
Предполагаемая стоимость браслета – 20 долларов
YouTube случайно прервал музыкальный стрим длительностью в полтора года
В компании заявили, что заблокировали канал ChilledCow случайно
Німеччина залишиться без магнолій через папуг
В Німеччині вже зацвітають магнолії. Та їхньому квіту загрожують папуги. Ці пернаті - виду Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату. Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах.
В Німеччині вуличні папуги нищать магнолії
Пернаті виду Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату. Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах.