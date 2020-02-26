Астрономы из Университета Уорвик обнаружили редкую раскаленную экзопланету, которая располагается так близко к звезде, что совершает оборот вокруг нее за 18 часов. Об этом сообщает Оpinion.

"Планета, получившая обозначение NGTS-10b, расположена на расстоянии тысячи световых лет от Земли", - говорится в сообщении. Горячий юпитер располагается к своей звезде в 27 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Читайте также Основатель Amazon пожертвовал 10 миллиардов долларов на спасение планеты

По словам исследователей, планета приливно связана со светилом, поэтому на одной из ее сторон температура всегда выше 1 тыс. градусов Цельсия. Сама звезда примерно на 30% меньше Солнца и на тысячу градусов холоднее его. Наблюдения, проведенные учеными, показали, что NGTS-10b на 20% больше Юпитера и вдвое массивнее его.

"Несмотря на то, что считается, что горячие юпитеры с коротким орбитальным периодом (менее 24 часов) легче найти из-за больших размеров и частых транзитов, они очень редкостные. Из сотен горячих юпитеров, известных на сегодня, только у семи орбитальный период менее одного дня", - заявил ведущий автор исследования доктор Джеймс МакКормак.

Ранее мы писали о том, что что ученые нашли поразительный подземный мир в Антарктиде.

Также читайте о том, что в океане нашли "инопланетный" эмбрион.