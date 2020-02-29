Масштабні спортивні змагання провели у столиці. До третьої річниці створення "Національних дружин" у Київ з'їхалися учасники з усіх куточків країни. Змагалися в різних видах спорту.

Тож, хто переміг і які були емоції? Розкажемо в матеріалі.

Більше як сотня учасників з усіх куточків країни. Загалом - тринадцять команд! Близько десяти дисциплін. Від збирання і розбирання зброї, до традиційніших - спортивних змагань.

"Загальнофізичні вправи були. Це - човниковий біг, жим лежачи на швидкість, на кількість разів за визначений час. Зборка розбірка автоматів та стендова стрільба", - зазначив Ігор Михайленко, керівник Всеукраїнської громадської організації "Національні дружини".

Більшість учасників і глядачів - ось у таких футболках з написом "Національні дружини". Громадську організацію створили три роки тому. Саме до цієї дати і приурочили змагання. Їх проводять у спортивному залі "Національних дружин".

"Це безумовно соціальні зали. У кожному залі є завжди групи, це або діти загиблих, або діти соціально незабезпечених верств. Групи, які абсолютно безкоштовно мають можливість тренуватися по різним дисциплінам", - наголосив Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу".

Головна мета змагань - розвиток української молоді.

"Дати відчуття молоді власної сили. Дати відчуття командності. Направляти енергію молоді на позитивні речі, на соціальні проекти, захисні і фактично формувати здорову українську молодь із завтрашнього дня", - наголосив Андрій Білецький лідер "Національного корпусу".

І її таки формують. Через змагання. Вісім найкращих команд, приміром, потрапили у стадію плей-оф. Там команди вже помірялися силами в октагоні у форматі групових боїв.

"Вийшли у фінал дві команди - з Києва і Дніпра. І вони в фіналі будуть вже там відстоювати своє місце", - зазначив Ігор Михайленко, керівник Всеукраїнської громадської організації "Національні дружини".

"Ми тренуємося щодня і завжди готові до бою", - говорить Єгор, капітан команди з Дніпра. Перед фіналом хлопець трохи хвилюється. Бо в бою участі не братиме - за тиждень до змагань сильно пошкодив руку. Тепер ось доводиться проводити таку розминку.

"Ми коли тренуємося, ми також трішки підключаємо боротьбу, працю в партері. У фіналі має виграти сильніший", - говорить Єгор, учасник змагань.

І ось за кілька хвилин команди заходять у октагон, навколо - сотні глядачів. Рефері теж уже на своєму місці. Розпочинається фінал!

У підсумку, перемогу вибороли дніпряни.