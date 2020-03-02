Нову добу на фронті російські найманці почали з потужних мінометних обстрілів. Зі 120 калібру окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Оріхового, на Луганському напрямку, і Красногорівки на Донеччині. Били також з гранатометів та стрілецької зброї.

Ще один обстріл зафіксовано на підступах до Мар'їнки. Напередодні внаслідок ворожої атаки загинув один армієць, семеро було поранено. Бойовики застосували міномети 120 та 82 калібрів, а поблизу Нижньо-теплого на Луганщині російські окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Загалом, минулої доби ворог 11 разів порушував режим тиші.