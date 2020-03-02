В Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека [ Редактировать ]
В Москве госпитализировали 24 человека из-за контактов с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщают "РИА Новости".
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в течение суток после госпитализации одного больного госпитализировали всех его родственников, друзей и знакомых.
"Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек", - написал Собянин RNS. Еще 83 человека пассажира помещены в карантин.
На данный момент количество зараженных коронавирусом по всему миру превышает 89 тысяч человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус. Также читайте новость о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.
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