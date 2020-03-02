В Москве госпитализировали 24 человека из-за контактов с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщают "РИА Новости".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в течение суток после госпитализации одного больного госпитализировали всех его родственников, друзей и знакомых.

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"Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек", - написал Собянин RNS. Еще 83 человека пассажира помещены в карантин.

На данный момент количество зараженных коронавирусом по всему миру превышает 89 тысяч человек.

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