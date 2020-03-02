Еще в двух странах подтвердились первые случаи заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, еще в двух странах - Латвии и Сенегале, подтвердились первые случаи заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В Латвии был подтвержден первый случай новой коронавирусной болезни. Однако подробная информация о коронавирусе в Латвии появится после пресс-конференции представителей Министерства здравоохранения Латвии.
В свою очередь, издание Le Quotidien сообщает, что в Сенегале также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что вирус был подтвержден у 54-летнего мужчины, который недавно вернулся из Франции.
Ранее мы писали о том, что в Украине четырех людей проверяют на коронавирус.
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