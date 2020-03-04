В Украине совсем скоро начнет работать фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме современными высокотехнологичными камерами. Постановления с штрафами будут приходить на почту водителя. В первую очередь, изменения коснутся Киева, как самого насыщенного автомобилями города страны. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков.

В ближайшие 45 дней водителей будут информировать и предупреждать. После - начнутся штрафы и наказания.

Также он отметил, что подготовка к установке камер на дорогах завершена, готовы законодательные и подзаконные акты, сейчас проводятся последние технические тесты.

Также Аваков отметил, что камеры будут установлены ради безопасности водителей. Он отметил, что на дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека. А такие меры помогу уменьшить количество нарушений, а в последствии и аварий.

Ранее мы писали о том, что в 2020 году водителей транспортных средств в Украине ждут изменения. Так, сумы штрафов за нарушение правил дорожного движения значительно вырастут.