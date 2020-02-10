В 2020 году водителей транспортных средств в Украине ждут изменения. Так, сумы штрафов за нарушение правил дорожного движения значительно вырастут. Об этом сообщает "Украина онлайн".

Новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году:

Увеличение размера штрафа ожидает такие нарушения ПДД

за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 гривен /сейчас 510 гривен

за оставление места ДТП - 3400 гривен /сейчас 255 гривен, предусматривается возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев

за вождения лицом, не имеющим на это права - 10200 гривен/ сейчас 510 гривен.

за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто - от 340 до 510 гривен.

за автомобиль с нарушением таможенных правил штраф - от 85 до 170 000 гривен.

за перевозку детей без автокресел - 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года.

Напомним, что штрафы за нарушение трудового законодательства уменьшили.