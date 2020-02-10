Штрафы за нарушение ПДД вырастут: сколько и за что придется платить [ Редактировать ]
Штраф за нарушение ПДД/ Фото: ckp.in.ua
В 2020 году водителей транспортных средств в Украине ждут изменения. Так, сумы штрафов за нарушение правил дорожного движения значительно вырастут. Об этом сообщает "Украина онлайн".
Новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году:
- Увеличение размера штрафа ожидает такие нарушения ПДД
- за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км / ч - 3400 гривен /сейчас 510 гривен
- за оставление места ДТП - 3400 гривен /сейчас 255 гривен, предусматривается возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев
- за вождения лицом, не имеющим на это права - 10200 гривен/ сейчас 510 гривен.
- за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто - от 340 до 510 гривен.
- за автомобиль с нарушением таможенных правил штраф - от 85 до 170 000 гривен.
- за перевозку детей без автокресел - 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года.
Напомним, что штрафы за нарушение трудового законодательства уменьшили.
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