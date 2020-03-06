Коронавірус в Україні: у Чернівцях оголосили карантин у всіх навчальних закладах [ Редактировать ]
У Чернівецькій області через підтверджений випадок коронавірусу до 22 березня оголосили карантин у всіх школах та вищих навчальних закладах. Тим часом, у Нових Санжарах - обсервація закінчилась. Українців та іноземців, які прилетіли з Китаю і два тижні перебували в медичному центрі Нацгвардії - виписали. Докладніше - у матеріалі наших кореспондентів.
Карантин закінчився! Всі вільні. Для урочистої виписки з медичного центру Нацгвардії зібралися не тільки правоохоронці й високопосадовці, а й родичі тих, хто два тижні перебував у обсервації. Свою доньку Анастасію пані Світлана не бачила майже рік. Дівчина разом із танцювальним колективом була в Китаї на гастролях. Завершилися вони в Ухані. Як її дитину зустріли в Україні, жінка бажає не згадувати. Сподівається на більш теплий прийом вже у рідному Кривому Розі.
Світлана, мати евакуйованої:
Из 8 тысяч какая-то тысяча вышла, которая кидались на этих людей. Кричали - "они там зараженные вирусом", "они привезли нам заразу". В Кривом Роге то же самое. Есть, кто относится положительно. Есть, кто относится отрицательно.
На довгоочікувану зустріч чекають і самі евакуйовані. Валізи вже спакували. Рівно о 12 годині для них відчиняють двері. В обіймах рідних ніхто емоцій не стримує:
Очень рады, все хорошо. Наконец-то все дома.
Катерина Мельник, евакуйована:
Три недели мы просто были в Китае, сидели тоже в одном помещении. Потом еще 2 недели, было тяжелее, но чуть легче - потому что уже понимаешь, что здесь и скоро вот-вот. Немного переживаешь, чтоб ничего не изменилось, чтоб все было хорошо. Но мы здоровы.
За два тижні ізоляції в евакуйованих українців, іноземців, членів екіпажу літака, журналістів та вже екс-міністерки Зоряни Скалецької не виявили жодних симптомів інфекційних хвороб.
Володимир Зеленський, президент України:
Бажаю Вам здоров'я. Хочу подякувати. Давайте спочатку про Вас. Я дуже Вам вдячний, що ви витримали ці два тижні. Ви - молодці. Я взагалі вдячний, хочу подякувати журналістам, які також були з вами. Також МОЗу хочу подякувати, пані Скалецькій. Я не боюся.
Зоряна Скалецька розповіла, що наразі вирушить додому, а вже згодом - до міністерства.
Зоряна Скалецька, екс-міністр міністерства охорони здоров'я України:
Я - додому, до доньки, а потім ми подивимося з вами, як це все буде виглядати. Моя основна задача була - показати населенню, що це є безпечним для населення України. Процес евакуації буде дотримуватися всіх правил безпеки. Ми це довели. Це була наша відповідальність, це була наша роль і ми показали - у нас всі здорові.
Одразу після виселення, у медичному центрі національної гвардії до роботи стають надзвичайники. Протягом трьох днів вони проводитимуть дезінфекцію приміщень.
Олександр Блінов, начальник медичного центру національної гвардії "Нові Санжари":
Після того, як евакуйовані покинуть приміщення - вони підуть, оброблять всі приміщення. Знесуть нам постілі вниз і там буде працювати ДДА. Після цього ми будемо проводити стірку.
Тим часом, головний санітарний лікар країни повідомив, що в МОЗі не виключають, імовірності запровадження карантину в окремих населених пунктах.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідеміологічні заходи - для того, щоб обмежити масові скупчення людей.
Поки що офіційно підтверджено коронавірус лише в однієї людини. Жителя Чернівців.
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