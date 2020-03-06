Поширення коронавірусу в Україні: останні новини [ Редактировать ]
Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва. Зараз жінка - під наглядом лікарів, її стан покращується. Загалом, зараз в Україні перевіряють 9 повідомлень про підозру на COVID-19. Про це повідомили в Мінохоронздоров'я. У Чернівецькій області через підтверджений випадок коронавірусу - до 22 березня оголосили карантин у всіх школах та вищих навчальних закладах. Нагадаю, напередодні закінчилась обсервація у Нових Санжарах. Українців та іноземців, які прилетіли з Китаю і два тижні перебували в медичному центрі Нацгвардії - виписали.
"Очень раді все хорошо. Наконец-то все дома".
"Після того як евакуйовані покинуть приміщення вони підуть оброблять всі приміщення. Знесуть нам постєлі вниз і там будет працювати ДДА. Після цього ми будемо проводити стірку", - говорить Олександр Блінов, начальник медичного центру національної гвардії "Нові Санжари".
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