Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя студентка Джулия Валентин попросила у стюардесс парацетамол, так как у нее из-за похмелья сильно болела голова. Бортпроводницы заподозрили у девушки симптомы коронавируса. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что девушка со своей подругой Диной Оттерли отдыхали в Сингапуре и в ночь перед вылетом они были на вечеринке.

"Мы пили до 2 часов ночи. Меня тошнило в отеле, потому что я ничего не ела, а просто слишком много пила. Мы должны были быть в аэропорту в 6 часов утра, поэтому почти не спали, и я чувствовала себя очень плохо", - рассказывает Джулия.

Джулия Валентин попросила у стюардессы Singapore Airlines парацетамол, чтобы облегчить вызванную алкоголем головную боль, но бортпроводницы заподозрили у девушки коронавирус.

Несмотря на заверение членов экипажа в том, что у нее и ее подруги просто сильное похмелье, всех пассажиров рейса пересадили на расстоянии одного ряда от них, а от Джулии потребовали надеть маску.

Ей мерили температуру каждые 30 минут. Оказалось, что у девушки, к ее удивлению, была еще и повышенная температура – 40 градусов. Позже доктор объяснил, что это могла быть реакция на татуировку, которую она сделала за два дня до окончания отпуска.

"Мы чувствовали себя в самолете как в сериале "Ходячие мертвецы", - сказала студентка.

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