На борту круизного лайнера Grand Princess, на котором были выявлены инфицированные коронавирусом COVID-19, находятся 49 украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "УНИАН".

Погорельцев отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

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"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

Сообщается, что компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

К слову, инфицирование новым коронавирусом обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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