Смертельна ДТП сталася на півночі Мексики. Розбився автобус, який перевозив молодіжну команду з боксу. Щонайменше шестеро спортсменів загинули, 25 - зазнали травм різної тяжкості.

Попередня версія слідства: водій не впорався з кермуванням і вилетів на узбіччя.