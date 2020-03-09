У Мексиці розбився автобус з боксерами [ Редактировать ]
Смертельна ДТП сталася на півночі Мексики. Розбився автобус, який перевозив молодіжну команду з боксу. Щонайменше шестеро спортсменів загинули, 25 - зазнали травм різної тяжкості.
Попередня версія слідства: водій не впорався з кермуванням і вилетів на узбіччя.
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