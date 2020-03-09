9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области в семье крепостного родился обычный мальчик, который спустя годы стал выдающимся поэтом и художником. О жизни и творчестве Тараса Шевченко написано множество книг и статей. И, казалось бы, мы уже знаем о нем все. Но, поверьте, это не так.

Ко дню рождения великого поэта мы еще раз подробнее изучили его биографию и нашли в ней очень интересные, но малоизвестные факты, о которых вам точно не рассказывали в школе.

Факт №1

Его образование – всего два года школы

Основным образованием Шевченко были всего два года обучения в церковно-приходской школе. Многими своими знаниями он был обязан баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт, которая учила его польскому и французскому языкам, а общее представление о мире Тарас получал от лакеев.

Факт №2

В детстве ему говорили, что он бездарь

Еще будучи ребенком, малый Шевченко однажды убежал в соседнее село Тарасовка к дьячку-маляру, чтобы тот научил его рисовать.

Позже в письме к редактору "Народного чтения" Тарас Шевченко написал: "Он посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он заявил мне, к моему большому сожалению, у меня нет способностей ни к чему, ни даже к сапожничеству или бондарству".

Факт №3

Он увлекался выпивкой

По словам современников гения, Тарас Григорьевич увлекался выпивкой еще со времен Петербурга. Больше всего он любил посещать трактир у биржи. Обычно тихий, выпив алкоголя, Тарас становился неуправляемым: ругался на всех и готов был вступить в любую драку.

Один из знакомых поэта, который принимал активное участие в освобождении Тараса из крепостничества, так рассказывал о периоде жизни в Казахстане: "Выхожу я часа в три ночи вдохнуть свежего воздуха. Вдруг слышу пение. И что же, вы думаете, вижу? Четверо несут на плечах двери, снятую с петлей, на которой лежат два человека, покрытые шинелью, а другие идут по сторонам и поют: "Святый Боже, Святый крепкий" – Точно прячут кого. "Что это вы, господа, делаете?" – Спрашиваю их. "Так вот гулянка у нас была, отвечают, – на которой двое наших Тарас и поручик, легли костьми. Так мы их и распространяем по домам".

Факт №4

Он любил тратить деньги на модную одежду

Традиционный образ Шевченко, который мы привыкли видеть на портретах, не совсем соответствует действительности. Тарас Григорьевич был молодым прогрессивным демократом и не любил ни чрезмерной пышности, ни скромной сдержанности в одежде. Но в первые годы жизни в Петербурге модный портретист зарабатывал приличные деньги, которые с радостью тратил на модную одежду. В своем дневнике поэт писал об особом удовольствии, полученном от приобретения резинового плаща-макинтоша за 100 рублей. К слову, находясь в составе археологической комиссии, Шевченко зарабатывал 150 рублей в год.

Факт №5

Он собирался жениться, но судьба распорядилась иначе

На 46 году жизни Шевченко влюбился в 20-летнюю служанку Лукерью Полусмакову. Решив на ней жениться, он готовил для невесты приданое и нанял городского учителя для Лукерьи. Но свадьба так и не состоялась. По одной из версий, причиной этому стал тот факт, что Тарас застал любимую в объятиях того же учителя, что и стало причиной разрыва. По второй версии, Лукерья сама не схотела ехать с Шевченко в Петербург. Но наиболее исследователи склоняются к версии, что Шевченко понял, что Лукерья жадная, грубая и неопрятная, и согласилась на брак с ним исключительно из корыстных соображений.

Факт №6

Любимым алкогольным напитком Шевченко был ром

В те времена ром привозили только из-за границы и стоил он немалые деньги, однако это не мешало Кобзарю любить этот напиток.

Тарас Шевченко также обожал пить чай, а его любимой пищей был настоящий украинский борщ, "затертый пшенкой и заправленный старым салом", вареники с творогом с грубой гречневой муки и такие же клецки. Также он любил рыбные блюда.

Факт №7

До конца жизни он писал очень безграмотно

Это можно увидеть, прочитав фрагменты из его письма к брату, Никите Шевченко: "Брате Микито треба б'тобі погавкати та я не сирдитий. Не хай буде так Як робіця .... За цілуй старого діда Івана за мене, і поклонися всій рідні Нашій Яка є ... Скажи іваново Федерці не хай він' до мене напишу листа окрім. – Та тілько не по московському а то й читати не буду – Кланяйся йому. Залишайся здорова – Твій брат тарас' Шевченко".

Факт №8

Произведения Шевченко переведены на более, чем 100 языков мира

Наибольшее количество переводов произведений Тараса Шевченко было осуществлено на русский, немецкий, польский и английский языки.Они были также переведены на японский, корейский, арабский и даже международный язык эсперанто.

Факт №9

У Шевченко есть автопортрет, на котором он изобразил себя голым

Мы знаем его больше как поэта, однако до наших дней дошло также более 800 картин и рисунков Шевченко. Однажды он даже нарисовал шуточный автопортрет, на котором изобразил себя голым. К слову, этот рисунок долго был запрещен цензурой.

Факт №10

Самый большой портрет Шевченко – современное графити

Самый большой портрет Тараса Шевченко площадью более 500 м² был нарисован в Харькове в октябре 2014 года на стене 17-этажки. Это граффити по адресу проезд Садовый, 30 занесено в Книгу рекордов Украины. Силуэт изображения рисовали по ночам больше двух недель. На воплощение замысла художникам понадобилось около 900 баллонов аэрозольной краски. Для граффити творческой группой Kailas-V был избран портрет кисти Ивана Крамского. Ширина готового рисунка составляет 12 метров, а высота - 43 метра.

Факт №11

Существует "Кобзарь" размером меньше макового зернышка

"Кобзарь" в миниатюре сделал известный украинский мастер Николай Сядристый. Это издание стало наименьшим в мире изданием "Кобзаря". Размером оно чуть больше половины квадратного миллиметра, что гораздо меньше макового зернышка. Страницы книги настолько тонкие и миниатюрные, что листать их можно только кончиком заостренного волоска. Переплет сшит паутинкой, а обложка сделана из лепестка бессмертника.

Факт №12

Его именем назван кратер на Меркурии

В 1973-1975 годах автоматическая станция "Маринер-10" впервые сфотографировала Меркурий с близкого расстояния. Было обнаружено, что поверхность планеты покрывают кратеры различных размеров. По правилам Международного астрономического союза их называли в честь выдающихся художников, музыкантов, писателей и поэтов. Один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Шевченко. Диаметр этого кратера составляет 137 километров.

Факт №13

Шевченко изображен на банкнотах непризнанной Приднестровской Молдавской республики

В 1995 году на территории Приднестровской Молдавской республики в обращение были введены банкноты в 50 000 рублей, на лицевой стороне которых был портрет украинского гетмана Богдана Хмельницкого, а на обратной – памятник Шевченко перед университетом в Тирасполе. В 2002 году дизайн купюры обновили, и портрет Шевченко появился на банкноте в 50 рублей. Банкнота была зеленого цвета, поэтому в сознании молдаван "зелеными" долго оставались не американские доллары, а именно деньги с Шевченко. В 2007 году был утвержден окончательный дизайн денег – серо-зеленый цвет с неизменным Кобзарем.

Факт №14

У него есть две могилы

Сначала его похоронили в Петербурге на Смоленском кладбище, где установлен памятный камень, и только через два месяца после этого гроб с телом покойного перевезли на родину, в Канев, где перезахоронили, согласно завету.

Факт №15

Больше, чем памятников Шевченко, только монументов Иисусу Христу

В мире насчитывается 1384 памятника Тарасу Шевченко. Согласно данным исследователей, больше только памятников Иисусу Христу. 1256 монументов Шевченко расположены в Украние, еще полторы сотни – в 35 странах мира – от Бразилии до Китая.