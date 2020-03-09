В Україні не зафіксували нових випадків захворювання на Covid-19 [ Редактировать ]
В Україні нових випадків захворювання на Covid-19 не зафіксовано. Підтверджено лише один, виявлений раніше у Чернівецькій області. Зараз там запроваджують протиепідемічні заходи. І сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з ознаками інфекційного захворювання, який прибув із країни, де є випадки коронавірусу.
А у столиці тим часом Уряд затвердив профілактичний план дій для боротьби з недугою. Зокрема, хочуть збільшити фінансування на засоби індивідуального захисту та забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних та медичних автомобілів. МОЗ, зі свого боку, рекомендує тимчасово утриматися від поїздок до країн, які найбільше уражені вірусом. Це Іспанія, Італія, Франція, В'єтнам, Республіка Корея, Японія та Іран.
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