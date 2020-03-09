Церемонія нагородження Національною премією імені Тараса Шевченка у ці хвилини відбувається у столичному Оперному театрі. Цього року лауреати представлені в п'яти номінаціях.

Хто серед переможців - знає Даніїл Снісар. Він на прямому зв'язку зі студією.

Література, публіцистика, візуальне, театральне та музичне мистецтво. Лауреати Шевченківської премії представлені у 5 категоріях. За переконанням організаторів заходу, цьогорічну премію значно оновили. У Комітеті вважають, що до минулого року вона стосувалася передусім державних інституцій. А коло учасників було доволі обмеженим. Тому склад журі, яке обирало переможців, повністю змінили. Усього лауреатів 6: у літературі - поетеса Маріанна Кіяновська та письменник Тарас Прохасько. За музичне мистецтво нагороду отримав етногурт "ДахаБраха". За візуальне - документаліст Олександр Глядєлов. У номінації "публіцистика" - відзначили журналістку Євгенію Подобну.

"Моя книжка про дівчат, які воювали на Сході України. Це 25 історій, і нажаль однієї з дівчат вже немає у живих. Яна Червона загинула майже рік тому на Луганщині. Моя книжка про них - це їхній досвід, їхнє життя про війну. Ну я думаю, що я не буду орігінальною, якщо скажу, що це шок - мені здається для більшості з нас це був шок, з одного боку дуже приємно, це велика честь, для мене особисто, це ще й велика відповідальність", - говорить Євгенія Подобна журналістка, лауреатка Шевченківської премії у номінації "Публіцистика"

Премію в театральному мистецтві здобув колектив "Нова Опера". Нагороди вручив особисто президент України, Володимир Зеленський.

Нагадаю, Шевченківська премія - державна нагорода, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.