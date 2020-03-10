В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі

Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло чотири тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після хвороби зафіксували в Канаді.

В Ізраїлі через епідемію всіх, хто в'їжджає до країни, направлятимуть на двотижневу обсервацію. Там виявили 42 випадки інфікування. В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі.

В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами.