Епідемія коронавірусу: Італія заборонила усі футбольні матчі [ Редактировать ]
Тим часом кількість недужих на коронавірус у світі сягнула вже близько 114 тисяч. Померло чотири тисячі 16 людей. Першу смерть від ускладнень після хвороби зафіксували в Канаді.
В Ізраїлі через епідемію всіх, хто в'їжджає до країни, направлятимуть на двотижневу обсервацію. Там виявили 42 випадки інфікування. В Європі найбільше жертв в Італії - майже півтисячі.
В уряді вирішили поширити карантинні заходи на всю територію країни. Зокрема, запроваджено заборони на публічні зібрання та спортивні заходи, разом із футбольними матчами.
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