Сьогодні до Чернівців оглянути хворого на коронавірус приїде фахівець ВООЗ. Він має визначити, чи правильно його лікують. Нині стан пацієнта стабільний, - запевняють медики, але інфекція досі є в організмі - це засвідчив повторний тест.

Нагадаю, 39-річний житель Чернівців - поки що єдиний в Україні уражений коронавірусом. Напередодні з підозрою на Covid-19 до лікарні доправили ще трьох. Загалом на діагноз чекають п'ятеро ушпиталених.