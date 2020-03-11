Пасха - самый важный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти. Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля.

Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим.

То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня подряд - в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.

Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.