Великий пост-2020: меню на каждый день [ Редактировать ]
С понедельника, 2 марта начинается самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. А 19 апреля украинцы будут отмечать большой религиозный праздник - Пасху.
Таким образом, весь Великий пост длится 48 дней.
В течение семи недель до Пасхи христианам желательно воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока.
Великий пост состоит из Четыредесятницы, длящейся 40 дней, и недели перед самой Пасхой - Срастной седмицы .
Меню по дням в Великий пост 2020:
- Так, особо строгий пост держат в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели.
- Продукты животного происхождения - полностью запрещается.
- В будни едят один раз в день - вечером.
- В выходные едят два раза в день - в обед и вечером.
- В понедельник, среду и пятницу в Великий пост едят холодную пищу без масла, во вторник и четверг - горячую также без масла.
- В субботу и воскресенье разрешается в пищу растительное масло и немного вина (кроме Страстной субботы).
- В Великую субботу многие верующие вообще отказываются от пищи до наступления Пасхи.
Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году. А также, сколько выходных будет в стране в марте 2020 года.
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