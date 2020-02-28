С понедельника, 2 марта начинается самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. А 19 апреля украинцы будут отмечать большой религиозный праздник - Пасху.

Таким образом, весь Великий пост длится 48 дней.

В течение семи недель до Пасхи христианам желательно воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока.

Великий пост состоит из Четыредесятницы, длящейся 40 дней, и недели перед самой Пасхой - Срастной седмицы .

Меню по дням в Великий пост 2020:

Так, особо строгий пост держат в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели.

держат в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели. Продукты животного происхождения - полностью запрещается.

- полностью запрещается. В будни едят один раз в день - вечером.

едят один раз в день - вечером. В выходные едят два раза в день - в обед и вечером.

едят два раза в день - в обед и вечером. В понедельник , среду и пятницу в Великий пост едят холодную пищу без масла, во вторник и четверг - горячую также без масла.

, и в Великий пост едят холодную пищу без масла, во вторник и четверг - горячую также без масла. В субботу и воскресенье разрешается в пищу растительное масло и немного вина (кроме Страстной субботы).

В Великую субботу многие верующие вообще отказываются от пищи до наступления Пасхи.

Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году. А также, сколько выходных будет в стране в марте 2020 года.