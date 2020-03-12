В среду, 11 марта, Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц на Донбассе. Об этом передает "РБК-Украина".

При этом он добавил, что Контактная группа до конца марта должна принять решение об обмене удерживаемыми лицами.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта.

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