Обмен пленными: Козак рассказал о новых договоренностях [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц на Донбассе. Об этом передает "РБК-Украина".
При этом он добавил, что Контактная группа до конца марта должна принять решение об обмене удерживаемыми лицами.
"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.
Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта.
Ранее Зеленский оценил шансы встречи в "нормандском формате".
по теме
12 марта: какой сегодня праздник
12 марта - 71-й день года (72-й в високосные годы) в григорианском календаре
Курс валют на 12 марта
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2020 года установил официальный курс
Слава из "НеАнгелов" ужаснула фанатов видео под наркозом
Звезда показала видео прямо с операционного стола
В аэропортах Украины вводят усиленный контроль пассажиров
Аэропорты Украины работают в штатном режиме
Дело MH17: охранявшего место крушения боевика освободили от ответственности
Бердянский горрайонный суд освободил от уголовной ответственности боевика