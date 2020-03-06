Встреча в "нормандском формате": Зеленский оценил шансы [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в ходе визита в Полтаву президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение "нормандской встречи" в апреле, как и было договорено на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
Отвечая на вопрос, состоится ли "нормандский саммит" в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, Зеленский сказал:
Сейчас встреча будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем.
"В этом вопросе - в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, - мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат", - добавил Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть в "нормандском формате" выполнена.
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