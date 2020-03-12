В четверг, 12 марта, в Министерстве внутренних дел Украины с участием президента Владимира Зеленского прошла презентация запуска видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Офис президента.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ведомство с сегодняшнего дня запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.

"Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД", - отметил он.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

"У нас на сегодня установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан… С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - заявил Геращенко.

Он уточнил, что до 1 мая система будет работать в тестовом режиме, и с этого числа нарушители начнут получать штрафы. Зеленский, в свою очередь, назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "войной внутри страны".

"Безопасность людей зависит в этом случае только от нас. По этому я хочу сказать, что видеофиксация - это только начало. Нужно внедрять видеофиксацию не только в Киеве и области, мы хотим, чтобы она была по всей территории Украины. При всем уважении, Киев - это не вся Украина", - заявил он и выразил надежду, что в ближайшее время система будет внедрена по всей стране.

Ранее мы писали о том, что в 2020 году водителей транспортных средств в Украине ждут изменения. Так, сумы штрафов за нарушение правил дорожного движения значительно вырастут.