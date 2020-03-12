Птицефабрику "Курганский бройлер", входящую в состав "Комплекс Агромарс", необходимо перезагрузить.

Такое мнение высказал экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер" Алексей Таранов в интервью Latifundist.com.

Птицефабрика является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в Восточной Украине. Производственная мощность "Курганского бройлера" составляет до 2 тыс. т мяса в месяц. Количество сотрудников на фабрике достигает пяти сотен.

"Предприятие на сегодняшний день нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность", - указал Алексей Таранов.

По его словам, на базе котельни предприятия в любой момент могут взорваться котлы, потому что 8 лет их никто не обслуживал - не проводилась чистка, не ремонтировалась химводоподготовка. На птицефабрике также нет ни охраны труда, ни обучения, ни медосмотра персонала, ни обслуживания оборудования.

Более детально о происходящем вокруг птицефабрики "Курганский бройлер" можете узнать из сюжета

Помимо этого предприятие наращивает дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и газа. Но и не только - еще и перед трудовым коллективом по заработной плате. По зарплате задолженность составляет около 5-6 млн грн.

"Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги. Но по факту сейчас брошено. И, кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям МЧС. Два года шли суды. Все это время люди ходили на работу, рискуя своей собственной жизнью. Решение суда есть, но, естественно, никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки", - поделился экс-директор птицефабрики.

По его мнению, чтобы хоть немного реанимировать предприятие, нужно минимум 36-45 дней. Причем, считает Алексей Таранов, необходимо провести капитальный ремонт не только котельных, а и складов, зданий, помещений, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и "могут обрушиться и похоронить людей под собой".

Экс-директор "Курганского бройлера" также отметил, что в компании были проблемы с накапливанием отходов на местном пометохранилище. Так, по его словам, в настоящее время количество отходов достигло 100 тыс. т помета.

"Оно годами накапливалось, и на сегодняшний день на этой площадке складировано порядка 100 тыс. т помета. Данная проблема никак не решается. Это безответственное отношение не только к собственному предприятию, но и к законодательству Украины, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании", - подытожил Алексей Таранов.

Напомним, что 6 июня 2018 г. в Киевской области полиция задержала владельцев компании "Комплекс Агромарс" народного депутата Евгения Сигала и его жену Марину Сигал за создание могильника на Киевщине, однако в течение недели они были освобождены под залог.