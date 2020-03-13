Ученые убили рак голодом [ Редактировать ]
В Университета Джонса Хопкинса удалось побороть рак благодаря голоду. Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалисты узнали, что препараты для снижения уровня холестерина в крови - статины, заставляют клетки опухоли голодать. Недостаток питательных веществ останавливает ее рост.
Оказалось, что ген PTEN кодирует фермент, подавляющий рост опухолей. Проанализировав около 2,5 тысячи препаратов, ученые узнали, какие из них наиболее эффективны для уничтожения клеток с мутантным геном PTEN.
Отмечается, что были использованы только препараты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Наилучшие результаты в борьбе с раком показали статины, в частности питавастатин.
Он блокирует образование молекулы геранилгеранил пирофосфата (GGPP), отвечающие за связывание клеточных белков с мембранами. Эта молекула способствует росту раковых клеток, нивелируя действие статинов.
Ингибирование фермента, отвечающего за синтез GGPP блокирует движение клеток с мутациями PTEN и не позволяет им поглощать питательные вещества. Такой голод убивал раковую клетку.
Ранее мы писали о том, что экспериментальная терапия впервые излечила троих онкобольных.
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