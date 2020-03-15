Непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов [ Редактировать ]
В Украине из-за непогоды без электроснабжения оказались более 150 населенных пунктов в 6 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач были обесточены 51 населенный пункт в Киевской области, 46 в Житомирской, 39 в Черниговской, 13 в Сумской, 9 в Черкасской и 1 в Кировоградской.
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения в данные населенные пункты.
Ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра почти во всех областях.
Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
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