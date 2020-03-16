Біля берегів Мальти врятували 112 мігрантів з Північної Африки. Їх зняли з човна, що тонув. Серед нелегалів - жінки та діти. Усіх врятованих висадили на берег та провели медогляд.

Цьогоріч потік біженців, що намагаються дістатися Європи від берегів Лівії, суттєво зріс. Лише в березні острівна держава прийняла півтори тисячі нелегалів.