Біля берегів Мальти врятували мігрантів з Північної Африки [ Редактировать ]
Біля берегів Мальти врятували 112 мігрантів з Північної Африки. Їх зняли з човна, що тонув. Серед нелегалів - жінки та діти. Усіх врятованих висадили на берег та провели медогляд.
Цьогоріч потік біженців, що намагаються дістатися Європи від берегів Лівії, суттєво зріс. Лише в березні острівна держава прийняла півтори тисячі нелегалів.
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