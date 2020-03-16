Астрономы нашли "невозможную" планету [ Редактировать ]
Ученые заявили о находке новой планеты экзопланеты.
Об этом сообщает журнал Science Alert.
Известно, что небесное тело находится в пяти тысячах световых лет от земной галактики Млечный Путь.
Новая планета больше Земли в 1,088 раз.
Также астрономы предполагают, что ее поверхность укрыта каменистым слоем.
Она вращается вокруг своей звезды- красного карлика.
К тому же ее масса в 8.7 раз больше земной.
По словам исследователей существование таких планет раньше считалось невозможным.
Ранее мы писали, что ученые-астрономы нашли звезду пожую на снеговика. Она массивнее, чем Солнце.
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