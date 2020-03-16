Ученые заявили о находке новой планеты экзопланеты.

Об этом сообщает журнал Science Alert.

Известно, что небесное тело находится в пяти тысячах световых лет от земной галактики Млечный Путь.

Новая планета больше Земли в 1,088 раз.

Также астрономы предполагают, что ее поверхность укрыта каменистым слоем.

Она вращается вокруг своей звезды- красного карлика.

К тому же ее масса в 8.7 раз больше земной.

По словам исследователей существование таких планет раньше считалось невозможным.

Ранее мы писали, что ученые-астрономы нашли звезду пожую на снеговика. Она массивнее, чем Солнце.