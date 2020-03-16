У Києві провели 60 тестів на коронавірус: які результати [ Редактировать ]
У Києві провели 60 тестів на коронавірус - хворих немає. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Між тим, у Києві через карантин закривають торговельні центри та магазини, за винятком продуктових, господарчих крамниць і аптек. АЗС, банки і банкомати також працюватимуть. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Відзавтра, за словами міського голови, максимально обмежать проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.
Нагадаю, карантин в Україні запроваджено з 12 березня до 3 квітня. Втім, його кінцева дата може бути переглянута.
Микола Поворозник, перший заступник Голови Київської міської державної адміністрації:
Роботу закладів громадського, швидкого харчування, кафе бари в тому числі і на автозаправочних станціях залишити доступним до кур'єрської доставки та самовивозу. Тимчасово призупинити роботу спортивних комплексів, басейнів, закладів побутового обслуговування населення, це власне спа-салони, салони краси, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні. тату-салони та інші.
по теме
Україна переходить у режим жорсткого карантину
Загалом місцева влада майже в кожному регіоні на своєму рівні масово забороняє роботу закладів - від кафе до будівельних ринків
Україна в перше в історії на карантині: що буде далі
Жоден експерт сьогодні не може дати відповіді на одне з найболючіших питань: а що ж залишиться від економіки після удару коронавірусу?
В Киеве отменили выставку Motobike-2020 из-за коронавируса
Мероприятие должно было состояться с 3 по 5 апреля
Київ отримав тест-системи для визначення коронавірусу
До кінця тижня їх має бути вже п'ять тисяч, - заявив столичний голова Віталій Кличко. Тести надійдуть у сім опорних лікарень та в аеропорти
Чверть населення Ітаалії відправили на карантин
Італія має найбільше випадків захворювання на коронавірус у Європі. Відучора там на карантині чверть населення країни - 16 мільйонів людей