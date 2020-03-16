У Києві провели 60 тестів на коронавірус - хворих немає. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Між тим, у Києві через карантин закривають торговельні центри та магазини, за винятком продуктових, господарчих крамниць і аптек. АЗС, банки і банкомати також працюватимуть. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Відзавтра, за словами міського голови, максимально обмежать проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Нагадаю, карантин в Україні запроваджено з 12 березня до 3 квітня. Втім, його кінцева дата може бути переглянута.

Микола Поворозник, перший заступник Голови Київської міської державної адміністрації: