Вакцина от коронавируса: в США начали тестировать препарат [ Редактировать ]
Первые добровольцы в США получили противокоронавирусную вакцину.
Об этом сообщил ресурс Associated Press.
Известно, что пока отобрано двое людей:
-Первая - это 43-летняя женщина из Сиэтла Дженнифер Галлер;
-Второй - сетевой инженер Майкрософт 46-летний Нил Браунинг.
Всего же медики планируют провести масштабное исследование с вовлечением 45 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 55 лет.
По словам ученых, во время исследований планируется проверить не только действие вакцины от коронавируса, но и узнать побочные эффекты нового препарата.
Также сообщается, что в случае успешных испытаний вакцина станет доступна через 12-18 месяцев.
Читайте также, что стали известны примерные сроки окончание эпидемии коронавируса. По прогнозам врачей спада заболеваемости следует ожидать не раньше весны 2021 года.
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