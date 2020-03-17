Первые добровольцы в США получили противокоронавирусную вакцину.

Об этом сообщил ресурс Associated Press.

Известно, что пока отобрано двое людей:

-Первая - это 43-летняя женщина из Сиэтла Дженнифер Галлер;

-Второй - сетевой инженер Майкрософт 46-летний Нил Браунинг.

Всего же медики планируют провести масштабное исследование с вовлечением 45 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 55 лет.

По словам ученых, во время исследований планируется проверить не только действие вакцины от коронавируса, но и узнать побочные эффекты нового препарата.

Также сообщается, что в случае успешных испытаний вакцина станет доступна через 12-18 месяцев.

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