Попри карантин стоматологічні кабінети продовжують приймати пацієнтів. Як працюють в умовах вірусної загрози?

Вы ехали каким транспортом? - Общественным. - Смотрите, если у вас есть какие-то подозрения или высокая температура, вы можете обращаться либо у нас, либо вы можете звонить уже в скорую помощь.

Ось так зустрічають пацієнтів в одній зі столичних стоматологічних клінік. Алла звернулась до лікарів наприкінці минулого року та через карантин лікування вирішила не переривати.

Алла Смирнова, пацієнтка:

Я утром уточнила - закрыты они или нет, так как по Киеву прошел слух такой, в итоге - нет, не закрыты. Вот я приехала и сделала.

Перевірка температури тіла, обробка рук дезінфектором - тут це обов'язкові першочергові заходи. Якщо температура підвищена - в стоматології є терапевт, який на місці огляне пацієнта та надасть подальші рекомендації. В залах очікування загалом не менше п’яти людей - усі на відстані двох метрів один від одного. Всі працівники в масках.

Олексій Кавун, лікар-ортопед:

После каждого пациента обрабатывается кресло, оно всегда обрабатывалось, но сейчас еще после каждого пациента мы включаем кварцевую лампу, чтобы обеззаразить кабинет и не допустить распространение каких-либо вирусов.

Працює стоматологічна клініка за звичайним графіком. За словами її керівника та волонтера Саліма Караме, - через карантин кількість пацієнтів навіть збільшилася.

Салім Караме, волонтер, власник приватної стоматологічної клініки:

Наверняка они идут в другие клиники и там закрыто, но мы сугубо принимаем тех пациентов. Во-первых, это наш пациент, который пришел к нам повторно, потому что у него определенный дискомфорт, либо принимаем тех пациентов, у которых острые боли. Если нам придется работать круглосуточно, если городу, если стране понадобятся наши клиники в любом формате, - я лично, как руководитель, как собственник бизнеса - готов отдать мои машины, мои машины "скорой помощи", мои клиники для того, чтобы мы помогли нашему государству.

Протиепідемічні заходи в клініці посилені, однак купувати засоби дезінфекції та захисту стало в рази дорожче через недобросовісних постачальників.

Салім Караме, волонтер, власник приватної стоматології:

У нас материала всегда хватило на три месяца вперед - что перчатки, что маски, что стерилиум и так далее. Но так как в этом периоде дезинфекцией мы пользуемся не только в тех рамках, как раньше - уже перерасход. К сожалению, негде покупать. Мы сталкиваемся с некоторыми нехорошими партнерами. Вы даже не представляете - мы покупали перчатки по определенной цене у одной компании, буквально в четверг, в понедельник поднялась цена в два раза.

Піднімати ціни в клініці не збираються. І сподіваються, що ситуація з коронавірусом не завадить медичній волонтерській діяльності. Чотири рази на рік Салім Караме надає стоматологічну допомогу сотням бійців в зоні ООС. Черговий раз бригада медиків прийматиме наших захисників на Великодні свята.