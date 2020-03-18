Дональд Трамп предлагает раздать американцам по 1000 долларов [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп предложил план экстренной денежной помощи американцам, чтобы ослабить экономический шок от кризиса, который повлечет за собой пандемия коронавируса. Глава Белого дома заявил, что взрослые американцы должны получить по 1000 долларов на свои нужды. Об этом сообщает Reuters.
Эту идею поддержал и министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая с Трампом в Белом доме, он заявил, что уже обсуждает идею экстренной материальной помощи американцам с лидерами Конгресса.
Раздача чеков на сумму в 1000 долларов позволит быстро вложить миллиарды долларов в экономику США в то время, когда авиакомпании сокращают рейсы, повсеместно закрываются рестораны, спортивные арены и другие общественные места.
Хотя детали того плана остаются неясными, Вашингтон может взять за основу сценарий 2008 года, когда в США начался экономический кризис. Принятый тогда Закон об экономических стимулах предусматривал выплаты в размере 600 долларов на человека. Тогда это позволило в течение нескольких месяцев влить в американскую экономику более 100 млрд долларов. Любая такая программа потребует одобрения Конгресса.
Вместе с тем Дональд Трамп призвал граждан США отказаться от путешествий и не исключил ограничения на поездки в некоторые части страны. Он призвал американцев просто "наслаждаться своей гостиной".
Тем временем вице-президент Майк Пенс заявил, что армия США готова быстро развернуть полевые госпитали, чтобы помочь справиться с наплывом больных коронавирусом.
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