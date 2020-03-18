Коронавирус обнаружен во всех странах Европы и всех штатах США [ Редактировать ]
Во всем мире лабораторно подтверждено 198 179 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них 81 960 человек выздоровели, 7 954 - скончались. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса
Вечером 17 марта о двух первых случаях заражения вирусом COVID-19 сообщила Черногория. Инфицированы люди, 12 дней тому назад приехавшие из США и Испании. До этого Черногория считалась последней страной в Европе, где нет заболевших.
Тем временем в Соединенных Штатах коронавирус обнаружили во всех пятидесяти штатах страны. Последним регионом, где выявили инфекцию, стала Западная Вирджиния. Всего в США зарегистрировали 6 496 случаев заражения, умерли 114 человек.
В Испании за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 182 человека, таким образом, общее число погибших выросло до 533. Испания является второй в мире после Италии страной, где рекордными темпами растет статистика смертей. На данный момент вирус COVID-19 обнаружили у 11 826 человек.
В Италии, которая занимает вторую строчку в мировой статистике по количеству инфицированных, коронавирус на данный момент подтвержден у 31 506 человек. Из них 2 503 погибли, 2 941 - выздоровели.
Третье место в мире по числу зараженных занимает Иран - 16 169 выявленных случаев коронавируса. Из них 988 умерли, 5 389 выздоровели.
Тем временем в Китае, откуда коронавирус распространился по миру, за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 13 человек. При этом 12 из них - иностранцы, прибывшие в КНР из других стран. Общее число заболевших в Поднебесной - 81 101, из них 3 241 - умерли.
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