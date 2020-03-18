Иранская долгожительница смогла выздороветь после инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает агенство CNN Turk.

По информации, женщина 103 лет из города Симания лечилась в больнице, после чего тесты показали негативный результат.

"103-летняя женщина, которая в течение недели лечилась в больнице в Симнани из-за заражения коронавирусом, полностью выздоровела и была выписана",- сообщает врач из Симании Невод Данаи.

К тому же эта 103-летнаяя иранская женщина стала старейшим вылечившимся от коронавируса человеком в мире.

Известно также, что в медики в Ухане смогли вылечить 100-летнего мужчину, а в том же Иране 91-летний мужчина также смог выздороветь от инфекции.

Ранее мы сообщали, что коронавирус был обнаружен во всех европейских странах и штатах США.