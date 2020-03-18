Поразительный имунитет: 103-летняя иранка победила коронавирус [ Редактировать ]
Иранская долгожительница смогла выздороветь после инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает агенство CNN Turk.
По информации, женщина 103 лет из города Симания лечилась в больнице, после чего тесты показали негативный результат.
"103-летняя женщина, которая в течение недели лечилась в больнице в Симнани из-за заражения коронавирусом, полностью выздоровела и была выписана",- сообщает врач из Симании Невод Данаи.
К тому же эта 103-летнаяя иранская женщина стала старейшим вылечившимся от коронавируса человеком в мире.
Известно также, что в медики в Ухане смогли вылечить 100-летнего мужчину, а в том же Иране 91-летний мужчина также смог выздороветь от инфекции.
Ранее мы сообщали, что коронавирус был обнаружен во всех европейских странах и штатах США.
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