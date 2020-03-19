С пятницы, 20 марта, в Словении вводят запрет на общение в общественных местах, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом по национальному телевидению заявил министр внутренних дел Алесь Хойс, передает Reuters.

Глава МВД объявил, что люди смогут ходить на работу, в аптеки или продуктовые магазины, но общение в общественных местах будет запрещено. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 400 евро.

В среду, 18 марта, Словения предприняла ряд шагов, направленных на смягчение негативного влияния пандемии на бизнес и простых граждан. В частности, правительство предложило заморозить выплаты по банковским кредитам на следующие 12 месяцев. В ближайшие дни будет принят соответствующий закон.

Словения также сократила количество пунктов пересечения границы с Италией до четырех. До пандемии коронавируса на границе между странами было открыто более 20 пунктов пересечения границы.

Министр внутренних дел Алесь Хойс заявил, что будет настаивать на временных полномочиях армии, чтобы помочь полиции контролировать госграницу.

С понедельника в стране закрыты все школы и детские сады, прекратил работу общественный транспорт, гостиницы, бары, рестораны и спортивные центры. Работают лишь продуктовые магазины. Со вторника, 17 марта, были прекращены пассажирские авиаперевозки.

На сегодняшний день в Словении подтверждено 286 случаев заболевания коронавирусом. Один человек умер, еще шесть находятся в реанимации.

В стране наблюдается дефицит защитного снаряжения, в частности медицинских масок. Правительство закупает крупные партии медицинских товаров за границей.