В пятницу, 13 марта, словенские пограничники из-за коронавируса отказались впускать в страну украинцев, которые едут из Италии.

Таким образом, на границе Италии и Словении "застряли" около 100 человек.

Сами путешествующие говорят, что прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.

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Но дело в том, что у многих украинцев истекает строк пребывания в Евросоюзе (они ездят по биометрическим паспортам).

Поэтому, если они вовремя не вернутся в Украину, их просто депортируют и в будущем запретят въезд.

Пассажиры также уточняют, что уже связывались с консулами МИД Италии, Словении и Австрии - те обещали помочь.

По словам замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение нескольких часов за ними пошлют самолет.

Тем временем, в Украине через 48 часов закроют на две недели въезд иностранцам.