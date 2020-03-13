На границе Словении застрял автобус с украинцами из Италии [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, словенские пограничники из-за коронавируса отказались впускать в страну украинцев, которые едут из Италии.
Таким образом, на границе Италии и Словении "застряли" около 100 человек.
Сами путешествующие говорят, что прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.
Но дело в том, что у многих украинцев истекает строк пребывания в Евросоюзе (они ездят по биометрическим паспортам).
Поэтому, если они вовремя не вернутся в Украину, их просто депортируют и в будущем запретят въезд.
Пассажиры также уточняют, что уже связывались с консулами МИД Италии, Словении и Австрии - те обещали помочь.
По словам замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение нескольких часов за ними пошлют самолет.
Тем временем, в Украине через 48 часов закроют на две недели въезд иностранцам.
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