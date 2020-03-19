Советник Трампа примет участие в Параде Победы в Москве [ Редактировать ]
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.
Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Официальная Москва пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в мероприятии 9 мая, но он отказался. Американские официальные лица заявили, что глава Белого дома готов был согласиться, но вынужден был уступить под давлением со стороны своих советников.
Празднование 75-летия Победы пройдет 9 мая в Москве. Свое присутствие подтвердили лидеры 17 стран.
В Кремле уже подтвердили, что не собираются отменять парад Победы 9 мая в Москве из-за коронавируса. Вопрос возник в связи с тем, что ранее власти Москвы на месяц запретили проведение массовых мероприятий.
Президент Владимир Путин председательствует на ежегодном параде 9 мая в ознаменование победы Советского Союза во Второй мировой войне над нацистской Германией и использует эту возможность для демонстрации военной техники страны.
Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на минимальном уровне после окончания холодной войны, напряженной всем: от задержания России по обвинению в шпионаже бывшего морского пехотинца США до обвинений США в том, что Москва вмешалась на выборах 2016 года.
Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в мероприятии 9 мая, но он отказался. Американские официальные лица заявили, что он хотел уйти, но столкнулись с давлением со стороны своих советников, чтобы не идти.
Распространение нового коронавируса подняло вопрос о том, будет ли парад 9 мая продолжаться, но Кремль сказал, что подготовка идет как обычно.
Пресс-секретарь посольства США не сразу ответила на запрос о комментариях.
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