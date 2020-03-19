Білий дім пропонує масштабні заходи, аби врятувати економіку під час епідемії коронавірусу. Зокрема обговорюють ідею виплатити кожному американцеві по тисячі доларів допомоги. Дмитро Анопченко стежить за всім, що відбувається по той бік океану.

Вулиці майже порожні, зате біля гіпермаркетів величезні черги, де можна простояти до години, щоб лише зайти всередину. Кафе і ресторани працюють тільки "на виніс", офіси відправили всіх по домівках.

За цих умов рівень безробіття в країні через коронавірус з рекордних трьох відсотків може вирости до 20, тобто без роботи залишиться кожен п'ятий - попередив Сенат міністр фінансів США - пише Washington Post. Мнучін пропонує екстрений план порятунку економіки.

Для його реалізації адміністрація запросить більше трильйона доларів. Хоче "наводнити" економіку США грошима, щоб не допустити економічної кризи. Ці гроші дозволять і податки із зарплат тимчасово скачувати, і навіть надіслати кожному американцю чек від держави, "Трампову тисячу". Тільки якщо в Україні це колись була тисяча гривень, то у США відповідно обговорюють ідею роздати громадянам по тисячі доларів.

Для цього потрібна згода Конгресу, а там демократи явно розцінять відправлення коштів у рік президентських виборів як хабар виборцям.

Утім, Мінфін просить не зволікати та дати дозвіл надіслати чеки американцям протягом двох тижнів. А бізнес вже діє. По тисячі доларів до найближчої зарплати всім без винятку своїм співробітникам вирішив виплатити Facebook.

50 мільярдів доларів з "реанімаційного пакету" хочуть віддати авіаційникам. Адже повітряне сполучення в країні вирішили не закривати, але аеропорти майже порожні, авіакомпанії на межі банкрутства, ситуація з польотами - гірше ніж після терактів 11 вересня.

Дональд Трамп запевняє, що загальнонаціонального карантину не буде - тобто пересування країною не обмежать. Але власні накази без крайньої потреби не виходити на вулиці віддає влада окремих міст. Першим великим містом, де це запровадили, стало Сан-Франциско - його жителі мають право вийти хіба що в аптеку чи крамницю, та й те, ненадовго. Мер Нью-Йорка попередив, що за кілька днів видасть таке ж розпорядження, мегаполіс чекає lockdown.

Штати відгороджуються і від найближчого сусіда і союзника Канади. Не думали, що до цього дійде, але сьогодні ЗМІ повідомили про принципове рішення призупинити всі подорожі через спільний кордон, окрім невідкладних поїздок. Дату коли обмеження почнуть діяти ще не оголосили.

Перебоїв з ліками Трамп пообіцяв не допустити, хоча респіраторних масок не вистачає. І Пентагон вирішив відкрити стратегічні резерви, які тримали на випадок війни, і виділити з них 5 мільйонів респіраторів.

У такій кількості вони поки не потрібні, за останньою статистикою, ситуація контрольована, кількість інфікованих - шість з половиною тисяч, смертей трішки більше ста. Але що буде далі і чи виникне у Штатах ситуація як, наприклад, в Італії питання відкрите.