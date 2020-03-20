В Киеве введено чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Киевская городская администрация приняла решение о введении режима ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
По его, словам в столице усилят карантинные меры, а документы о режиме ЧС уже проходят юридическое освидетельствование.
"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются",- сообщил Поворозник.
Напомним, ранее было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области.
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