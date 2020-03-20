Кааба под замком: Саудовская Аравия закрыла Мекку и Медину [ Редактировать ]
Места паломничества мусульман – мечети в Мекке и Медине закрылись в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает Al Arabiya.
По их словам, с четверга, 20 марта, в Запретной мечети и Мечети пророка запрещаются богослужения до конца карантинных мероприятий в Саудовской Аравии.
Такие решения были приняты впервые в истории.
Известно, что доступ к Каабе и другим святыням прекращен на неопределенный срок.
Кроме этого, в страну запрещен въезд всех иностранцев, но граждане могут возвращаться в королевство беспрепятственно.
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