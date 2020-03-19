Правительство Казахстана закрывает города Алматы и Нур-Султан.

Об этом сообщает сайт ktk.kz

По их словам, в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции в стране, было принято решение закрыть доступ в два больших города.

Известно, что ограничение начнет дейсвтовать с воскресения, 22 марта.

Жителей Нур-Султана и Алматы просят срочно вернутся домой.

Власти планируют прекратить авиа и ж/д сообщение.

Также, отмечается, что запрет не коснется международных транспортных перевозок и эти пассажиры смогут беспрепятственно передвигаться вдоль страны.

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