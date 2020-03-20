Дональд Трамп отменил саммит лидеров "Большой семерки" [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп отказался принимать в своей резиденции Кэмп-Дэвид саммит G7 ("Большой семерки"), запланированный на июнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника президента Ларри Кудлоу.
Решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято из-за пандемии коронавируса, которая охватила всю планету. Правительства стран коллективно закрывают границы, пытаясь обуздать темпы заражения населения вирусом COVID-19.
16 марта Трамп провел видеоконференцию с лидерами "Большой семерки". Обсуждались практические шаги по борьбе с пандемией коронавируса. Еще одно такое совещание пройдет на этой неделе.
Такие "созвоны" лидеров самых богатых и самых могущественных стран в мире станут регулярными и будут проходить минимум раз в месяц.
Напомним, что помимо США в "Большую семерку" входят Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.
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