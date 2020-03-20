Президент США Дональд Трамп на ужине с военнослужащими на авиабазе Баграм в Афганистане/

Президент США Дональд Трамп отказался принимать в своей резиденции Кэмп-Дэвид саммит G7 ("Большой семерки"), запланированный на июнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника президента Ларри Кудлоу.

Решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято из-за пандемии коронавируса, которая охватила всю планету. Правительства стран коллективно закрывают границы, пытаясь обуздать темпы заражения населения вирусом COVID-19.

16 марта Трамп провел видеоконференцию с лидерами "Большой семерки". ​Обсуждались практические шаги по борьбе с пандемией коронавируса. Еще одно такое совещание пройдет на этой неделе.

Такие "созвоны" лидеров самых богатых и самых могущественных стран в мире станут регулярными и будут проходить минимум раз в месяц.

Напомним, что помимо США в "Большую семерку" входят Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.